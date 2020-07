Coronavirus: sindaco Nettuno, città sta ripartendo ma non smettere di rispettare norme anticontagio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sicurezza prima di tutto. Nella giornata di ieri "ho firmato un‘ordinanza per la tutela di tutti i cittadini. Si tratta di un’ordinanza quadro che raggruppa tutti i provvedimenti già in vigore sul territorio comunale, emanati in piena osservanza delle linee guida regionali e nazionali attuate per il contrasto della diffusione del Coronavirus". Lo scrive, in un post su Facebook, il sindaco di Nettuno Alessandro Coppola. "Un’ordinanza che non modifica e non aggiunge nessuna limitazione rispetto alle norme in vigore fino a questo momento - aggiunge - che hanno permesso agli operatori economici di riprendere le proprie attività ed a cittadini e turisti di vivere e di godere della bellezza della nostra città e di momenti di relax e divertimento in piena e assoluta sicurezza. Questo atto, voglio sottolinearlo, è stato auspicato dalle forze dell’ordine del territorio, con cui c’è un quotidiano dialogo di confronto, che hanno sottolineato l’importanza di un quadro normativo uniforme in tutto il territorio di competenza per contrastare eventuali comportamenti scorretti che potrebbero causare nuovi focolai. Colgo l’occasione per ringraziare tutte le forze dell’ordine, la Polizia locale e le associazioni di volontariato che ancora sono in prima linea nella battaglia al Covid19". (segue) (Rer)