Scuola: De Pasquale (FI), Sala non cerchi scuse, Comune è in ritardo su tutto tranne che su incasso Imu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da marzo chiediamo di prestare più attenzione ai servizi per le famiglie, in primis scuole e summer school. Sala non cerchi scuse, Comune è in ritardo su tutto tranne che su incasso Imu". Lo afferma il capogruppo in Consiglio comunale di Fratelli d'Italia, Fabrizio De Pasquale. "FI propone di definire rito ambrosiano per riaprire scuole senza aspettare governo incapace", aggiunge elencando una serie di proposte, tra cui quelle di "riutilizzare scuole chiuse" e "attivare più convenzioni con strutture private". "Le famiglie - conclude l'esponente azzurro - hanno bisogno di certezze sulle iscrizioni dal Comune, ai Sindaci si chiede di risolvere problemi non di fare scaricabarile sulla pelle dei bimbi". (com)