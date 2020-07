Autostrade: Rixi (Lega), ancora nessuna decisione del governo e gli italiani aspettano in coda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ancora un fine settimana da bollino rosso sulle autostrade, con disagi per gli automobilisti liguri che devono scegliere la viabilità alternativa per le chiusure di caselli sulle Riviere, con conseguente congestionamento anche dell'Aurelia. Dalle notizie che apprendiamo dalla stampa, ancora il governo valuta, discute, aspetta e ancora non decide". Lo dichiara il deputato della Lega e responsabile nazionale Infrastrutture Edoardo Rixi. "La decisione sulla revoca o meno della concessione ad Aspi era stata annunciata, giorni fa, come imminente e invece è ancora tutto da decidere. Basta: gli italiani non possono più rimanere in coda ad aspettare le non decisioni di un governo che con le sue regole insensate sulle manutenzioni sta mettendo in pericolo migliaia di automobilisti, prigionieri in galleria", conclude l'esponente leghista.(Com)