Roma: "ultimo viaggio" in moto di Elena Aubry, con mamma Graziella urna torna a casa

- Elena Aubry è tornata a casa. Dal cimitero del Verano, a Roma, dove le sue ceneri erano state rubate e oggi riconsegnate a sua madre, Graziella Viviano, fino alla casa di Monteverde, passando per la via Ostiense dove la giovane perse la vita in un incidente mentre era in sella alla sua moto a causa di un dissesto del manto stradale. Un viaggio "simbolico", l'ultimo, con la sua mamma e tanti motociclisti che hanno onorato così le 26enne morta il 6 maggio 2018. Attraversando via Cristoforo Colombo, il lungo corteo di bikers si è fermato nel punto esatto dove avvenne l'incidente, davanti all'albero di Elena, dove è stato lasciato un mazzo di fiori. E proprio in quel tratto di strada, il 6 luglio, si è aperto il cantiere per "rifare la strada di Elena", ha spiegato mamma Graziella. "Sono stata lì non per un atto di forza, per dire ho vinto, ma per chiudere un capitolo. Quanto è morta Elena ho detto questa strada non deve più uccidere nessuno". (segue) (Rer)