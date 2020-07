Difesa: Stato maggiore partecipa al "Forum Pa 2020-Resilienza digitale" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel primo seminario la Difesa ha voluto illustrare il processo di revisione della propria rete di comunicazione e gestione del personale e operativa, per utilizzare efficacemente l'ambiente cibernetico nella risposta/reazione agli attacchi informatici. Il secondo seminario invece ha fornito un quadro preciso riguardante il settore spaziale e come il suo sfruttamento è passato da logiche prettamente governative e di affermazione politica a logiche commerciali con nuovi attori e nuove tipologie di minacce. La Difesa italiana in risposta a tali mutamenti ha istituito l'Ufficio Generale Spazio ed il Comando delle Operazioni Spaziali per assicurare la protezione degli assetti spaziali nazionali. Il "Forum Pa 2020" rappresenta il più grande evento online di confronto sulle politiche industriali dell'innovazione riunendo rappresentanti del settore pubblico e privato in una manifestazione interamente in streaming che nell'edizione 2020 ha avuto come tema centrale la necessaria trasformazione digitale delle imprese e delle pubbliche amministrazioni. (Com)