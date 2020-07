Lazio: assessore Lavoro, su Anpal modello americano non adatto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla luce delle dichiarazioni del presidente dell'Anpal Domenico Parisi, "è necessario fare ulteriore chiarezza sulla posizione delle Regioni all'interno del cda dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro. La valutazione negativa data alle linee guida e al piano industriale, che ho espresso come rappresentante delle Regioni e vicecoordinatore della IX commissione della Conferenza delle Regioni, deriva da molteplici elementi". Lo dichiara, in una nota, Claudio Di Berardino, assessore al Lavoro della Regione Lazio, vicecoordinatore della IX commissione della Conferenza delle regioni e membro del cda di Anpal. "Occorre ricordare - ha aggiunto Di Berardino - che la gestione delle politiche del Lavoro è anche materia di competenza regionale ed è un atto grave indebolirle attraverso i sistemi informatici, specie in questa fase di particolare criticità che stiamo vivendo. La duplicazione di pacchetti e sistemi informativi per Anapl Servizi, inoltre, non risponde a alcuna logica se non a creare confusione. È, invece, in un approccio di condivisione e collaborazione - come ha ricordato la coordinatrice della IX Commissione della Conferenza delle regioni, Cristina Grieco - che crediamo debbano essere promosse innovazioni e decisioni, a cominciare dal ruolo strategico delle Politiche Attive del Lavoro, che devono costituire l'asse portante e non essere dequalificate a elemento marginale". (segue) (Com)