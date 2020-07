Coronavirus: sindaco Nettuno, città sta ripartendo ma non smettere di rispettare norme anticontagio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le azioni messe in campo in questi difficili mesi, prosegue Coppola, "hanno permesso alla nostra città di reagire in maniera efficace contro la pandemia. Sono orgoglioso di come cittadini e commercianti hanno collaborato con un comportamento ineccepibile. Queste azioni virtuose hanno permesso di superare il momento più critico di un’emergenza che, è bene sottolinearlo, non è ancora del tutto conclusa come dimostrano i nuovi casi registrati nelle ultime settimane. Dobbiamo tutti continuare a rispettare le regole e mantenere alta la guardia per non vanificare tutti gli sforzi fatti. Siamo in una fase di ripartenza, ma dobbiamo ancora prestare la massima attenzione. Nettuno è una città bellissima che attrae turisti sia dall’Italia che dall’estero e chiunque viene a vivere il nostro territorio deve sapere che la nostra è una località sicura. Assieme alle azioni di sostegno ed alle politiche di rilancio del settore turistico, non smetteremo di adottare quei provvedimenti cautelativi per la tutela di tutti i cittadini ed a monitorare costantemente la situazione epidemiologica. Nettuno sta ripartendo e il suo rilancio è la nostra priorità. Per perseguire questo obiettivo dobbiamo rispettare le norme anticontagio per non tornare alla condizione di tre mesi fa". (Rer)