Castel Gandolfo: Califano (Pd), rispettare ruolo mamma e istituzionale, vicinanza a consigliera Barbacci

- Il consigliere regionale del Pd Lazio, Michela Califano, in una nota dichiara: "Come donna e mamma lavoratrice che ricopre anche un ruolo istituzionale, esprimo la mia profonda vicinanza a Francesca Barbacci, consigliere comunale con delega alle Politiche sociali del Comune di Castel Gandolfo". "Francesca il 2 luglio scorso - spiega Califano - ha avuto la fortuna di diventare mamma. Per tutelare la salute della propria bambina e continuare a ricoprire il proprio ruolo, in vista di un appuntamento importante per ogni amministrazione comunale, la discussione del bilancio consuntivo, ha chiesto che la seduta potesse svolgersi online così come è accaduto fino a poche settimane fa per il contenimento del Covid-19. Una richiesta sacrosanta sulla quale anche la sindaca di Castel Gandolfo Milvia Monachesi si era espressa positivamente, ma che è stata inspiegabilmente respinta dalla presidente del consiglio comunale con motivazioni che non stanno in piedi. Rimango francamente perplessa da quanto accaduto e auspico vivamente che si possa immediatamente mettere una pezza a un pasticcio che ci riporta al Medioevo, quando il ruolo della donna era esclusivamente quello di 'angelo del focolare'. Per questo chiedo un passo indietro con tanto di scuse da parte della presidente del consiglio comunale, peraltro donna anche lei, e il rispetto di un diritto sacrosanto: quello di poter essere madre e al tempo stesso lavoratrice ed esponente istituzionale. Che poi basterebbe poco, accendere una webcam". (Com)