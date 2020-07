Ostia: Raggi, prosegue lavoro riqualificazione piazza Anco Marzio e vie limitrofe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non si ferma il lavoro dell’Ufficio coordinamento per il Decoro urbano. Lo scrive, su Facebook, Virginia Raggi, sindaco di Roma. "Oggi vorrei mostrarvi gli interventi completati a Ostia - aggiunge Raggi - sul litorale della città. Si tratta di una riqualificazione che era iniziata prima del lockdown con alcune operazioni a piazza Anco Marzio e nelle limitrofe via dei Misenati, via della Stazione Vecchia e via Lucio Coilio. Grazie anche alla collaborazione con la Sovrintendenza capitolina e con gli uffici tecnici del Municipio X è stata effettuata la manutenzione e riparazione della pavimentazione a piazza Anco Marzio, pedonalizzata nel tratto tra via dei Fabbri Navali e lungomare Paolo Toscanelli, sono stati rinnovati gli arredi urbani, sono state sostituite e riposizionate le fioriere e poi installate nuove panchine. Completata anche la verniciatura delle rastrelliere e la liberazione di alcuni alberi intrappolati nel cemento che sono stati piantati in sicurezza. Questi interventi testimoniano ancora una volta come sia fondamentale l’attenzione e la cura del nostro territorio, per ripristinare il decoro necessario affinché i cittadini possano avere quartieri più vivibili". (Rer)