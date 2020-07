Business news: “Wsj”, Cina non in grado di rispettare impegni commerciali con Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È improbabile che quest’anno la Cina non sarà in grado di rispettare gli impegni commerciali con gli Stati Uniti previsti dall’accordo di Fase uno. Lo scrive oggi il “Wall Street Journal”, secondo cui è in particolare la capacità cinese di acquistare prodotti energetici Usa a sollevare dubbi tra gli osservatori. La Repubblica popolare ha accelerato negli ultimi tempi l’acquisto di prodotti agricoli e manifatturieri, ma resta ben lontana dal soddisfare i criteri previsti per l’acquisto di petrolio, gas naturale, carbone e prodotti raffinati come propano e butano. Per questo motivo, afferma il quotidiano statunitense, l’industria energetica Usa starebbe incoraggiando il rappresentante del Commercio Robert Lighthizer ad aumentare la pressione sulle autorità cinesi. L’accordo di Fase uno prevede che la Cina acquisti 25 miliardi di dollari di prodotti energetici Usa nel 2020, somma da incrementare ulteriormente nel corso del prossimo anno. (Nys)