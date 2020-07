Argentina: coronavirus, 94.060 casi e 1.787 decessi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sottosegretaria alla Salute, Carla Vizzotti, ha ricordato l’importanza della sorveglianza e dell’isolamento tempestivo delle persone con sintomi e ha aggiunto che nei luoghi in cui le misure di contenimento sono previste fino al 17 luglio, specialmente nell’area metropolitana di Buenos Aires, nella regione del Gran Chaco, nelle province di Rio Negro e Neuquen, la circolazione deve essere ridotta al minimo. Vizzotti, inoltre, ha manifestato “un grande orgoglio” per il fatto che “l’Argentina è stata selezionata come unico paese nella regione per studi clinici di un vaccino contro la Covid-19” e ha sottolineato l’importanza dell’epidemiologia locale per la selezione dei centri per gli studi clinici, ricordando anche il 104mo anniversario dell’Istituto nazionale di microbiologia intitolato a Carlos Gregorio Malbran. (Abu)