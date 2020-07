Coronavirus: Asst Cremona, no a allarmismi privi di fondamento, sì a senso di responsabilità e rispetto norme di prevenzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Attualmente i pazienti ricoverati con coronavirus sono 10. La nostra Terapia Intensiva è 'free' da più di tre settimane". Lo spiega Rosario Canino, direttore sanitario dell'Asst di Cremona che, dopo le parole in un post di un infermiere dell'ospedale sulla ripresa del covid invita a non farsi prendere da "allarmismi privi di fondamento" pure ribadendo di mantenere un "senso di responsabilità e al rispetto delle norme di prevenzione (mascherina, lavaggio mani e distanziamento)". “Nulla di nuovo da aggiungere alle dichiarazioni rilasciate dei giorni scorsi rispetto alla situazione ricoveri Covid -19 all’Ospedale di Cremona. Una situazione che è sempre stata condivisa con la stampa e resa pubblica anche attraverso questa stessa pagina – continua Canino -. Attualmente in ospedale abbiamo dieci pazienti ricoverati, due in pneumologia (uno in ventilazione non invasiva) e otto alle malattie infettive – spiega Canino. I ricoveri degli ultimi giorni, nella maggior parte dei casi, hanno una stretta correlazione con il focolaio di Viadana. Mentre la nostra Terapia Intensiva è Covid Free già da qualche settimana”. “Ciò detto – conclude Canino – è fondamentale mantenere alta l’attenzione, troppa gente si è già tolta la mascherina o continua a tenerla sul collo. Le misure di prevenzione vanno rispettate con rigore perché sono un’arma di certa efficacia”. "Ci risiamo. In reparto abbiamo ricominciato a ricoverare pazienti Covid con gravi insufficienze respiratorie. Per ora la cosa è limitata, non come a febbraio o marzo o l'inizio di aprile. Ma il coronavirus non si è dimenticato di fare il suo lavoro, e da bravo virus fa quello che deve: infetta nuovi ospiti per sopravvivere. Niente di più e niente di meno", era stato lo sfogo su Facebook di Luca Alini, infermiere dell'ospedale cremonese. (Rem)