Welfare: Damiano (Pd), pensioni negate a 441mila albanesi, serve convenzione

- "In attesa che riprenda il tavolo di confronto sulle pensioni, vorremmo sollevare al Governo un problema che riguarda i lavoratori italiani e albanesi". Lo dichiara Cesare Damiano, già ministro del Lavoro. "In Italia - continua in una nota - risultano 5 milioni e 200 mila stranieri. Al primo posto oltre un milione e 200 mila rumeni e, al secondo posto, 441mila albanesi per i quali non è stata stipulata una convenzione, che esiste ad esempio per tutti paesi della ex Jugoslavia, che consenta di cumulare i contributi previdenziali per il lavoro svolto in Italia e Albania. Questo - spiega Damiano - impedisce a questi lavoratori, ad esempio, di poter andare in pensione anticipata con Quota 100. Perpetrare queste assurde ingiustizie, in un momento come l’attuale, significa penalizzare i più deboli e spendere più risorse pubbliche per il Reddito di cittadinanza. Inoltre, questa carenza nelle norme sulle pensioni penalizza i quasi 200 mila albanesi da tempo cittadini italiani e tutti gli italiani che lavorano in Albania, mentre gli extracomunitari degli stati convenzionati, che abbiano maturato i giusti contributi, possono andare in pensione anticipata". "Non sarebbe meglio stipulare una convenzione anche con l’Albania? Chiediamo al Governo di risolvere questo problema, anche perché non comprendiamo quali potrebbero essere le controindicazioni o gli ostacoli", conclude. (Com)