Roma: assessore al Personale, carte identità scadute valide fino a 31 dicembre

- In relazione a notizie stampa, il Campidoglio in una nota precisa che "tutte le carte d'identità scadute sono valide fino al 31 dicembre. Nel caso di necessità o urgenza il documento viene comunque rilasciato, in versione cartacea, nell'arco di una mattinata". "I cittadini la cui carta di identità è scaduta durante i mesi di lockdown - dichiara l'assessore al Personale di Roma Capitale, Antonio De Santis - sono stati contattati per lettera, uno ad uno, in modo da fissare loro un appuntamento per effettuare il rinnovo. Questo perché abbiamo preferito iniziare a programmare con anticipo, nonostante la validità dei documenti sia stata prorogata dal Governo fino al 31 dicembre. È questa la ragione per cui in alcuni casi gli appuntamenti vengono fissati, per esempio, a settembre. A luglio e ad agosto gli appuntamenti sono dedicati a chi è scaduta la Cie durante il lockdown, ai cittadini contattati dai nostri uffici. Tutto ciò proprio per evitare accumuli una volta che terminerà la proroga". "Nel complesso ciò che conta è l'efficiente funzionamento del servizio. Lo ribadiamo per chiarezza: tutte le carte di identità oggi in circolazione - prosegue De Santis - sono valide fino al 31 dicembre. In caso di necessità o urgenza, viene prodotta una nuova carta di identità nell'arco di una mattinata". (Com)