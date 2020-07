© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Martedì si voterà in Parlamento sulle comunicazioni del ministro Roberto Speranza sul nuovo dpcm per prorogare le norme anti contagio in scadenza il 14 luglio e non dello stato d'emergenza, che scade il 31 luglio. Lo precisano fonti di Palazzo Chigi. (Rin)