Francia: ministro Interno a Bayonne, morte di Philippe Monguillot è un "atto indicibile"

- La morte di Philippe Monguillot, l’autista di autobus francese aggredito a Bayonne domenica scorsa per aver cercato d far rispettare l’utilizzo delle mascherine protettive previsto dalla legge deceduto ieri in seguito alle ferite riportate, è un “assolutamente odioso e indicibile”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Gerald Darmanin, che si è recato oggi a Bayonne dove ha incontrato anche i colleghi di Monguillot. È stata la figlia di Monguillot, Maria, ad annunciare ieri la morte dell’autista di autobus. "Abbiamo deciso di lasciarlo andare. I medici erano a favore, così come noi", ha detto la donna. Monguillot, che si trovava in stato di coma cerebrale, era stato aggredito da un gruppo di persone dopo aver chiesto loro di mostrare il biglietto e di indossare una mascherina a bordo del bus. Due uomini di 22 e 23 anni sono stati arrestati nei giorni scorsi per tentato omicidio. (Frp)