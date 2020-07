Droga: De Corato (Fd'I), da bilancio Questura Milano evidenziato quello che Sala nega, situazione di emergenza in periferie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ringraziamo la Polizia di Stato per le attività di contrasto allo spaccio condotte a Milano. Dal bilancio diffuso dalla Questura, che riguarda soltanto l'ultima settimana, emerge con chiarezza quello che tutti i cittadini sanno e che invece Sala ignora: Milano vive una grave situazione di emergenza per quanto riguarda la sicurezza e lo spaccio di stupefacenti. Mi auguro che il sindaco Sala legga bene il report e ne tragga le conseguenze: ad esclusione di un arresto avvenuto in provincia, tutte le attività antidroga si sono svolte a Milano, da Ponte Lambro al Corvetto, con l'arresto di pusher che circolavano tranquillamente con la merce da mettere in vendita". Lo dichiara Riccardo De Corato, assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, in seguito al report sulle attività della Polizia di Stato che hanno portato all'arresto di 6 spacciatori negli ultimi giorni. "Un quadro desolante che riguarda soprattutto le periferie, diventate ormai ostaggio degli spacciatori e dei malviventi, e che continua ad aggravarsi ogni giorno che passa", ha concluso l'ex vicesindaco di Fratelli d'Italia. (com)