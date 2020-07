Scuola: Galimberti a Rizzoli, Comune Milano non scarica responsabilità, proposto soluzioni per andare incontro a famiglie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non è intenzione dell’Amministrazione comunale scaricare alcuna responsabilità, tanto è vero che, in uno spirito di collaborazione, sono state avanzate per la valutazione delle istituzioni competenti delle proposte pratiche, frutto del lavoro degli uffici comunali che hanno proposto soluzioni per andare incontro alle esigenze di tante famiglie che ancora oggi sono senza risposte. Proprio per loro, ci auguriamo che tali proposte vengano vagliate senza pregiudizi e che ci venga restituita una risposta nel più breve tempo possibile”. Lo afferma in una nota l'assessore all'Istruzione del Comune di Milano, Laura Galimberti, rispondendo all’assessora regionale Melania Rizzoli sulla questione delle linee guida per la ripartenza dei servizi 0/6 anni a settembre. “Il Comune di Milano - ha rimarcato Galimberti -si è rivolto ieri con una lettera inviata a quattro assessori regionali e all’ufficio scolastico regionale, che è proprio l’emanazione territoriale del Ministero dell’Istruzione agli enti competenti per l’organizzazione dei servizi all’infanzia 0/6. È infatti proprio la Giunta regionale di cui l’assessora Rizzoli fa parte ad aver emanato la Dgr del 9 marzo 2020 nr.XI/2929 con la quale vengono stabiliti i criteri di funzionamento dei Nidi". (com)