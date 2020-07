Regno Unito: Leicester inserita nella lista delle "zone rosse" del governo belga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Leicester è stata inserita insieme ad alcune altre città europee nella lista delle "zone rosse" del governo belga. Questa misura prevede che chiunque arrivi in Belgio dopo aver visitato di recente Leicester verrà sottoposto alla misura di quarantena obbligatoria per due settimane. Leicester è l'unica città del Regno Unito ad essere inclusa nell'elenco del Belgio, mentre le altre località sono situate in Spagna e Portogallo. Leicester è la prima città britannica dove è stato imposto uno stato di quarantena a livello locale lo scorso 29 giugno a causa di un nuovo picco di casi di Covid-19. Peter Soulsby, sindaco di Leicester, ha dichiarato al programma “Today” di “Bbc Radio 4” che "al momento non si può dire con certezza quale sarà la soglia da raggiungere prima di revocare il blocco attualmente in vigore”. Le parole di Soulsby giungono dopo che il governo ha annunciato che il numero di casi di coronavirus a Leicester sta diminuendo. (Rel)