Romania: arrestata in Italia Alina Bica, ex capo direzione contro criminalità organizzata

- L'ex capo della Direzione per reati legati alla criminalità organizzata e al terrorismo di Bucarest (Diicot), Alina Bica, è stata arrestata ieri sera in Italia. Lo ha riferito l'Ispettorato generale della Polizia romena. Latitante ricercata a livello internazionale, Alina Bica era stata condannata in via definiva a novembre del 2019 dall'Alta Corte di cassazione e giustizia a quattro anni di reclusione per il reato di favoreggiamento a favore dell’imprenditore Ovidiu Tender. La Polizia romena riferisce che, una volta compiute le formalità giuridiche in Italia, Bica dovrebbe essere consegnata alle autorità di Bucarest. Nel 2013, secondo quanto affermato dal Dipartimento nazionale anticorruzione romeno (Dna), l'imprenditore Tender ha chiesto il sostegno di Bica per ottenere una sospensione della pena. Secondo i pubblici ministeri del Dna, Bica avrebbe chiesto ai suoi sottoposti nella Diicot di chiedere in tribunale una condanna con sospensione della pena. La giuria ha tuttavia respinto l'appello della Diicot. (Rob)