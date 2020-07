Argentina: coronavirus, 94.060 casi e 1.787 decessi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tredici persone sono morte in Argentina nelle ultime 24 ore a causa del coronavirus, portando il numero complessivo dei decessi a 1.787. Lo ha reso noto questa mattina il ministero della Salute. Ieri sono stati registrati 3.367 nuovi casi, che hanno fatto salire il totale a 94.060, dei quali 41.408 risolti. Ci sono 686 pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva, il 91 per cento dei quali residenti nell’area metropolitana di Buenos Aires. Il capo di gabinetto del governo della capitale, Felipe Miguel, in seguito alla diffusione di alcuni documenti interni, ha negato che sia stato già deciso di “rendere più flessibile la quarantena nella città” a partire dal 18 luglio. La provincia di La Pampa, invece, è l’unica a non registrare casi da 14 giorni. Ieri sono stati effettuati 10.309 test e dall’inizio dell’epidemia 456.042. (segue) (Abu)