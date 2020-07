Romania: Senato rinvia a lunedì voto ddl su isolamento fiduciario, irritazione del premier Orban

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier romeno, Ludovic Orban, ha espresso il suo sdegno in seguito alla decisione presa oggi dal Senato di rinviare a lunedì il dibattito e il voto sul disegno di legge relativo alla quarantena e all'isolamento fiduciario. Il primo ministro ha spiegato che questo rinvio potrebbe favorire un drammatico aumento dei contagi da Covid-19 in Romania. La Camera dei deputati aveva adottato il ddl giovedì, in una variante notevolmente modificata rispetto a quella presentata dal governo. Il Partito socialdemocratico (Psd), forza politica all’opposizione, tuttavia ritiene che la normativa violi i diritti e le libertà dei cittadini. Il Psd ha quindi chiesto che il premier Orban e il ministro della Giustizia, Catalin Predoiu, partecipino al dibattito in Senato prima del voto, e che vengano convocati inoltre dei rappresentanti del Consiglio superiore della magistratura e di associazioni per la difesa dei diritti umani. La normativa è stata inoltrata dal governo dopo che la Corte costituzionale ha deciso che l'isolamento fiduciario, la quarantena e il ricovero in ospedale non si possono imporre tramite un’ordinanza ministeriale, anche se l’indicazione è rivolta a persone affette da coronavirus. La Corte costituzionale ritiene che le misure restrittive possono essere imposte esclusivamente tramite una legge che le preveda chiaramente. (Rob)