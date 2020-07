Credito: Bergesio-Gastaldi (Lega) su Ops Intesa-Ubi, subito tavolo di confronto con le istituzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per i parlamentari della Lega Salvini Premier, Giorgio Maria Bergesio e Flavio Gastaldi "le vicende societarie che riguardano Intesa Sanpaolo e Ubi potrebbero avere ricadute finanziarie importanti anche sulle imprese della Provincia di Cuneo che a quegli istituti sono legati per le erogazioni dei prestiti". Lo hanno detto oggi in conferenza stampa a Cuneo, sottolineando che "in questo momento, con il crollo record del pil al 12,8 per cento e la stima di Unioncamere che parla di 830mila posti di lavoro a rischio, infatti, è fondamentale dare certezze e potere continuare ad assicurare sostegno agli imprenditori della nostra comunità. Per questo motivo - hanno dichiarato - chiediamo attenzione e maggiore trasparenza in relazione all'offerta pubblica di sottoscrizione lanciata da Intesa su Ubi con la promozione di un tavolo di informazione e confronto a livello territoriale con le principali istituzioni coinvolte e in particolare con la Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo. Riteniamo, infatti, che per la portata di tale operazione, sia determinante il contributo di tutti, anche dei cittadini della Provincia di Cuneo", hanno concluso gli esponenti della Lega. (Rin)