Difesa: Stato maggiore partecipa al "Forum Pa 2020-Resilienza digitale"

- Termina oggi il "Forum Pa 2020 - Resilienza digitale" manifestazione on line organizzata dal 6 all'11 luglio. Il filo conduttore dell'edizione di quest'anno, si legge in una nota dello Stato maggiore della Difesa, è stata l'emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 che ha rappresentato una sfida senza eguali anche per la Pubblica amministrazione che, oltre ad assumere un ruolo centrale per la gestione dell'emergenza stessa ha richiesto una sua innovazione rapida ed efficace nei vari settori. Lo Stato maggiore della Difesa è da sempre impegnato sul fronte dell'innovazione e la digitalizzazione dei processi di lavoro, e con la partecipazione al forum della Pubblica Amministrazione ha potuto illustrare i traguardi raggiunti e le competenze acquisite attraverso due seminari: "La sicurezza cibernetica e la privacy nell'amministrazione della Difesa" e "La Difesa e lo spazio, una nuova governance per nuove capacità". (segue) (Com)