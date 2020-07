Bergamo: Aimi (FI), furia iconoclasta su monumento Folgore, aumentare presidi e controlli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La furia iconoclasta che imperversa nel mondo si è abbattuta anche sul monumento di Bergamo ai Caduti della Folgore. Un gesto barbaro che va condannato con fermezza. Presenterò una interrogazione specifica per chiedere al ministro dell’Interno di varare misure urgenti per il presidio e la tutela dei nostri monumenti nazionali". Lo dichiara Enrico Aimi, senatore di Forza Italia. "Nelle settimane scorse - prosegue in una nota - avevo depositato un progetto di legge, simbolicamente chiamato “DDL Montanelli” volto a inasprire le pene e le sanzioni per chi deturpa e imbratta beni pubblici e privati. Il Governo faccia sentire forte e chiara la propria voce: si calendarizzi subito il mio progetto di legge e si intervenga per fermare questi scempi verso i quali nessuna tolleranza può essere espressa", conclude Aimi. (Com)