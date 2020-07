Omofobia: a Milano in piazza "Sentinelle in piedi" contro ddl Zan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa 500 persone appartenenti al movimento delle “Sentinelle in piedi” si sono riunite oggi pomeriggio con lo slogan “#restiamoliberi” in piazza San Carlo a Milano per protestare contro il ddl Zan-Scalfarotto contro l’omofobia. "Oggi ho partecipato alla manifestazione di piazza San Carlo a Milano per ribadire il forte No di Fratelli d'Italia alla proposta di legge Zan sull'omofobia. È incredibile che di fronte alle emergenze economiche e sociali che affliggono gli italiani la sinistra tenga impegnato il Parlamento su un simile provvedimento. Ed è inaccettabile la sola idea di una legge bavaglio che punirebbe penalmente chi difende la famiglia naturale e la libertà educativa dei genitori”, ha dichiarato in una nota il capodelegazione di Fratelli d'Italia al Parlamento Europeo, Carlo Fidanza. A pochi metri di distanza, in piazza San Babila, hanno organizzato un contro presidio i Sentinelli di Milano. “Le Sentinelle in piedi - ha affermato in un video Luca Paladini - sono in piazza per chiedere che in Italia si possa essere consentito di continuare a picchiare impunemente persone omosessuali e transessuali. Evidentemente vogliono che il sangue continui a scorrere in base all’orientamento sessuale". (com)