Iraq: premier Kadhimi lancia un appello agli importatori contro corruzione e a favore del pagamento delle tasse

- Il primo ministro dell'Iraq, Mustafa al Kadhimi, ha lanciato un appello agli importatori affinché "paghino le tasse invece che le bustarelle" da un posto di frontiere al confine con l'Iran. Lo riferisce il quotidiano francofono "L'Orient Le Jour". In tenuta militare presso il valico di frontiera di Mandili, nella provincia di Diyala, Kadhimi ha lanciato un messaggio ai corrotti: "Noi vogliamo il ritorno dello Stato di diritto. Ci sono fantasmi coinvolti nella corruzione che ricattano le persone che vogliono fare entrare merci in Iraq", ma - ha aggiunto Kadhimi - gli importatori devono pagare le tasse invece delle bustarelle.A giugno, il ministro delle Finanze iracheno, Ali Allawi, ha indicato le imposte doganiere dovrebbero ammontare a proventi per più di 5 miliardi di euro, ma che solo 750 milioni entrano nelle casse dello Stato iracheno. Kadhimi ha garantito che un piano di riforma in tre fasi avrà luogo, tra l'altro sostituendo le forze di sicurezza operative ai posti di frontiera e informatizzando i dati relativi alle somme scambiate. Il valico di Mandili, per esempio, è stato aperto nel 2014 e da allora è controllato da uomini dei servizi segreti iracheni e dalle Forze della mobilitazione popolare (Pmu). Uomini d'affari e attivisti hanno ripetutamente denunciato i ricatti fatti dai militari alla frontiera per permettere le importazioni e le richieste di tangenti. (Res)