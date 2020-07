Coronavirus: Russia, Brasile e paesi America latina riceveranno per primi farmaco Avifavir

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Brasile e altri paesi dell'America Latina con un'alta diffusione di casi di Covid-19 saranno i primi a ricevere il farmaco antivirale Avifavir. Lo ha dichiarato oggi l’amministratore delegato del Fondo russo per gli investimenti diretti (Rdif), Kirill Dmitriev. "La videoconferenza con quasi 1.500 rappresentanti di tutta l'America Latina ha confermato oggi gli elevati livelli di interesse straniero per l’Avifavir. Desideriamo ringraziare tutti i partecipanti alla conferenza e siamo pronti a lavorare in partnership per esportare il farmaco e sostenere gli Stati dell'America Latina nella loro lotta contro la pandemia", ha dichiarato Dmitriev, come citato in un comunicato stampa, a seguito della presentazione online di Avifavir ai rappresentanti degli Stati dell'America Latina e dei Caraibi. Durante un'intervista televisiva, Dmitriev ha affermato che l’Rdif ha già ricevuto delle richieste per la fornitura di Avifavir da oltre 50 paesi. "La nostra priorità sono quei paesi in cui il numero di contagi da coronavirus è in forte aumento. Fra questi, ovviamente, il Brasile e molti altri paesi dell'America Latina", ha detto Dmitriev. L’Avifavir, il primo farmaco russo contro il Covid-19, è stato approvato dal ministero della Salute russo alla fine di maggio. Secondo i dati forniti da Mosca, si è dimostrato efficace nell 90 per cento dei casi di coronavirus trattati durante la fase di studio. (Rum)