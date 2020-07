Abruzzo: a Roccaraso la XVII festa degli gnomi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Festa Internazionale degli Gnomi, giunta alla XVII edizione, avrà luogo dal 31 luglio al 2 agosto, nei boschi dell'Aremogna a Roccaraso (Aq). La manifestazione è organizzata dell'associazione culturale Abruzzo Tu.Cu.R. e della compagnia I Guardiani dell'Oca, al sostegno del Comune di Roccaraso, Provincia dell'Aquila, Regione Abruzzo, Parco Nazionale Majella, al patrocinio di Unicef e Unima, e all'entusiasmo e apprezzamento continuo espressi dal nostro pubblico anche in questi mesi appena trascorsi. "Ci sono delle manifestazioni che in poco tempo entrano nel cuore della gente perché riescono a coniugare divertimento, rispetto per le nostre montagne, attenzione speciale per i più piccoli. È il caso della Festa internazionale degli Gnomi che ha trovato nei boschi dell'Aremogna a Roccaraso il suo magico habitat naturale. Nonostante le difficoltà che tutti conosciamo- commenta Francesco Di Donato, sindaco del Comune di Roccaraso. anche quest'anno ci sarà una grande festa tutta dedicata alle famiglie. Sulle nostre montagne il distanziamento sociale è più facile e, rispettando tutti i protocolli e le precauzioni, sono certo che tra la fine di luglio e l'inizio di agosto, a Roccaraso vivremo nuovamente tutti insieme delle indimenticabili giornate di divertimento". Dall'inaugurazione di venerdì 31 luglio alla sua conclusione domenica 2 agosto, il programma proposto - rivisto e modulato al fine di garantire la piena conformità alle attuali disposizioni sanitarie anti Covid-19 - vedrà lo svolgimento di percorsi itineranti nei boschi, di spettacoli teatrali, laboratori didattici, attività dedicate alla pittura, alla danza e alla musica, tutte intese come strumenti di partecipazione sociale e sviluppo educativo per bambini e ragazzi. (Gru)