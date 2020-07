© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con 188 nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore il numero totale di casi di Covid-19 in Italia da inizio emergenza è salito a 242.827. Le vittime, in totale, sono 34.945, con 7 decessi nell'ultima giornata. Sono i numeri del bollettino quotidiano diramato dal ministero della Salute e dalla Protezione Civile. Attualmente i positivi sono 13.303. In Lombardia si registrano 67 nuovi casi di contagio.(Rin)