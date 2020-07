Roma: Codacons, raccolta firme per salvare da chiusura storico circolo sportivo "Paolo Rosi"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Codacons "sostiene lo storico circolo sportivo della Capitale 'Paolo Rosi' che ha lanciato oggi un grido d’allarme di fronte all’imminente rischio chiusura per l’impianto". "Il circolo - si legge in una nota - è infatti al centro di uno scandaloso caso di malaburocrazia romana: un debito della precedente gestione ha portato alla richiesta di revoca della concessione da parte del Comune, nonostante l’attuale gestione non abbia alcuna colpa e abbia deciso addirittura di farsi carico del passivo. Una situazione di intoppo amministrativo che rischia di portare alla chiusura non solo di questo storico circolo, dove per anni si sono allenati Adriano Panatta e Nicola Pietrangeli, ma di decine di impianti sportivi che versano in condizioni analoghe, nonostante gli investimenti privati per restituirli alla città e renderli di nuovo fruibili". Per tale motivo il Codacons "scende in campo a sostegno del 'Paolo Rosi' e di tutti i circoli sportivi della capitale, e avvierà sul caso una raccolta firme per sensibilizzare i romani e il Campidoglio, sperando che la Commissione sport del comune e il suo presidente, Angelo Diario, realizzino la riunione dei vari dipartimenti promessa entro fine mese al fine di trovare una soluzione al problema".(Com)