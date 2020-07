Brasile: inchiesta Assemblea Rio, concessi arresti domiciliari a ex assistente senatore Bolsonaro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fabricio Queiroz, ex assistente del senatore Flavio Bolsonaro, figlio del presidente Jair, è stato rilasciato ieri sera dal carcere di Gericinò, nella zona ovest di Rio dei Janeiro, dopo che la Corte superiore di giustizia gli ha concesso gli arresti domiciliari. La moglie, Marcia Aguiar, ricercata dal 18 giugno, si è presentata ieri sera alla polizia e ora si trova nella sua casa di Rio agli arresti domiciliari insieme al marito. Lo ha reso noto il suo avvocato difensore, Paulo Emilio Catta Preta. Queiroz è coinvolto in un’inchiesta su presunti reati di appropriazione indebita e riciclaggio nell’ambito dell’Assemblea legislativa dello Stato di Rio (Alerj) tra il 2003 e il 2018. Complessivamente la magistratura stima un volume di fondi sottratti illegalmente alle casse pubbliche pari a circa 2,3 milioni di real (380 mila euro). Queiroz, arrestato il 18 giugno nell’abitazione dell’avvocato di Bolsonaro, Frederick Wassefsarebbe, per gli inquirenti sarebbe la persona che materialmente raccoglieva il denaro. L’inchiesta è partita sulla base di accertamenti del Consiglio di controllo delle attività finanziarie (Coaf), organo del ministero della Giustizia, secondo cui Queiroz avrebbe movimentato milioni di real in operazioni ritenute “non compatibili con il patrimonio, l’attività economica e l’occupazione professionale” dell’indagato. (segue) (Brb)