Brasile: inchiesta Assemblea Rio, concessi arresti domiciliari a ex assistente senatore Bolsonaro (2)

- Flavio Bolsonaro, oggi senatore e all’epoca deputato del parlamento statale, che nega qualsiasi ipotesi di coinvolgimento, è stato interrogato il 7 luglio dai magistrati del pool anti-corruzione della procura di Rio de Janeiro (Gaecc), 18 mesi dopo la convocazione originale fissata a gennaio del 2019: un ritardo dovuto ai numerosi ricorsi presentati dal senatore per cercare di far sospendere o trasferire il processo a suo carico. Per l’accusa il senatore sarebbe al centro di un meccanismo criminale definito comunemente come “cresta” attraverso il quale i dipendenti assunti nella segreteria del deputato e pagati dell’Alerj restituivano parte del salario al parlamentare che riciclava il denaro attraverso una cioccolateria di Rio, di cui il senatore e la moglie, Fernanda Antunes Figueira, sono soci, oltre che in immobili. In particolare, secondo quanto rilevato dalla procura di Rio de Janeiro e, successivamente, dalla procura federale in un parere, sarebbero stati rilevati “chiari indizi” di riciclaggio di denaro in operazioni immobiliari compiute da Flavio e dalla consorte. (segue) (Brb)