Spagna: Galizia, Corte suprema respinge richiesta rinvio del voto di domani

- La Corte suprema spagnola ha respinto la richiesta di rinvio del voto per il rinnovo della giunta locale previsto domani, domenica 12 luglio, in Galizia. La richiesta è stata presentata come misura precauzionale dopo l'emergere di un nuovo focolaio di 166 contagi nella località A Marina, in provincia di Lugo, che il 6 luglio scorso ha costretto il governo regionale al confinamento di circa 70 mila persone. Il Consiglio elettorale centrale (Jec) aveva dato il via libera alla consultazione nonostante il nuovo picco di contagi. Nel respingere la richiesta l'Alta corte ha evidenziato che "l'esame della misura cautelare richiesta mostra il suo carattere assolutamente generico e indeterminato". (Spm)