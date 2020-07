Germania: fonti stampa, Land s'indebiteranno ulteriormente per fronteggiare crisi Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I 16 Land tedeschi stanno valutando la possibilità di assumersi l’onere di nuovi debiti per 95 miliardi di euro per sostenere le spese a favore del rilancio economico volto a contenere gli effetti della crisi del Covid-19. È quanto si legge sul settimanale “Der Spiegel”, secondo cui questi nuovi oneri si aggiungeranno ai 218,5 miliardi di euro di debito fissati dal governo federale per contribuire a finanziare il sostegno a un'economia che dovrebbe contrarsi di oltre il 6 per cento quest'anno a causa dell’emergenza provocata dalla pandemia. Secondo “Der Spiegel”, gli stati federali tedeschi – che godono di ampia autonomia in termini amministrativi – vantano già debiti complessivi per circa 580 miliardi di euro. (Geb)