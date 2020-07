Ue: Bernini (FI) inaccetabili diktat Olanda ma Conte non credibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “I diktat dell’Olanda non li possiamo accettare, ma anche il governo Conte deve smetterla di andare in Europa dimostrando totale inconsistenza”. Lo ha detto il presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini, in diretta su Tgcom 24. “Gli Stati frugali devono capire che la sopravvivenza dell’Europa dipenderà dalla sua capacità di saper essere solidale in questo frangente. Da parte nostra è ovvio che dobbiamo però dimostrare di saper chiedere i fondi e di saperli spendere bene, ma se è vero che perfino il Sure per la cassa integrazione non è arrivato perché il governo Conte non ha fornito la documentazione necessaria, allora di cosa parliamo? - ha proseguito Bernini - Se poi ci sono ragioni sanitarie serie e preoccupanti a tal punto da dover chiedere la proroga dello stato di emergenza, allora Conte perché non chiede immediatamente i fondi del Mes che servono proprio per questo, per le terapie intensive, per nuove attrezzature, per nuovi ospedali?”. (Rin)