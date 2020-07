Ue: Bernini (FI), richiesta Sure non ancora partita? Governo spieghi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “'Il Corriere della Sera' stamani scrive che la richiesta del governo italiano per attivare il fondo Sure, lo strumento messo a disposizione dall’Ue per finanziare la cassa integrazione, non è ancora partita 'per carenza di documentazione'. Mi aspettavo una pronta smentita dai ministeri interessati che non è invece ancora arrivata. Mi chiedo allora che senso abbia il tour europeo di Conte, visto che il Mes non intende utilizzarlo per una questione ideologica, e che il Sure - di cui avremmo bisogno come il pane - il governo ritarda a chiederlo per una questione in bilico tra la burocrazia e la cialtroneria”. Lo afferma in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini.(Com)