Milano: Mirabelli (Pd), Cavicchioli ha combattuto fino all'ultimo, senza rinunciare alle sue passioni

- "Ciao 'Cavicchioli'. Hai combattuto sempre fino all'ultimo, hai sempre mostrato una forza straordinaria e non hai mai rinunciato alle tue passioni: la tua città, la politica, la tua bella famiglia, i viaggi. Abbiamo spesso discusso e ci siamo guardati in cagnesco ma è stata una fortuna conoscerti è un onore aver lavorato con te». Queste le parole con cui il senatore del Pd Franco Mirabelli, commenta la scomparsa di Arianna Cavicchioli, ex sindaco di Rho (MI) e consigliera regionale dem. (com)