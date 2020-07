Ambiente: la Goletta verde di Legambiente nel Lazio dal 12 al 17 luglio, le iniziative in programma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

La 34esima edizione di Goletta verde "vede come partner principali Conou, Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati, e Novamont, azienda leader a livello internazionale nel settore delle bioplastiche e dei biochemicals. Partner sostenitore è invece Ricrea, Consorzio nazionale per il riciclo e il recupero degli imballaggi in acciaio. La campagna 2020 è inoltre realizzata con il contributo di Fastweb. Media partner è la Nuova Ecologia. Nel Lazio - prosegue la nota di Legambiente - si parte domenica 12 alla centrale a carbone di Torrevaldaliga Nord a Civitavecchia (Roma), luogo del blitz di Legambiente 'no coke no gas'. Il giorno seguente, lunedì 13, gli attivisti e le attiviste dell'associazione effettueranno un monitoraggio dei rifiuti nella spiaggia libera sul lungomare Vespucci a Ostia (Roma). La tappa laziale della Goletta verde 2020 proseguirà martedì 14 con un blitz sul tema della maladepurazione in regione, mercoledì 15 con la Pubblicazione del dossier "Spiagge libere nel Lazio", giovedì 16 con l'appuntamento sulla spiaggia libera della riserva di Tor Caldara, accesso presso stabilimento Bagni La Torre e giovedì 16 con la pulizia straordinaria della Riserva di Tor Caldara a Anzio (Roma). Venerdì 17 luglio, infine, a Roma si terrà la conferenza stampa di presentazione dei risultati sulla qualità delle acque in Lazio".