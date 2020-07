Ambiente: la Goletta verde di Legambiente nel Lazio dal 12 al 17 luglio, le iniziative in programma (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fondamentale, come sempre, "il contributo dei cittadini cui è dedicato il claim dei viaggi sulle coste marine e lacustri: "Quest'anno la Goletta più importante sei tu". Tramite il form di Sos Goletta, sarà possibile segnalare a Legambiente situazioni sospette di inquinamento di mare, laghi e fiumi per consentire all'associazione e ai suoi centri di azione giuridica di valutare la denuncia alle autorità. Cittadini protagonisti anche grazie alla sfida social dell'estate, la 'GolettaChallenge': Legambiente invita a ripulire dai rifiuti anche un piccolo pezzettino di spiaggia e a condividere la foto sui social, sfidando tre o più amici a fare altrettanto. Per aderire basta taggare Legambiente e inserire GolettaChallenge nel post, contribuendo a una catena di buone azioni in difesa del pianeta", conclude il comunicato. (Com)