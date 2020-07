Ucraina: Zelensky, dati epidemiologici confermano bontà operato del governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il secondo giorno consecutivo, il numero di cittadini ucraini che si sono ripresi dal contagio da coronavirus supera significativamente il numero di quelli che si sono ammalati: la quarantena imposta dal governo ha prodotto risultati. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in una riunione con i rappresentanti del governo e delle forze dell'ordine. "Sebbene i numeri sulla diffusione del Covid-19 lascino molto a desiderare, siamo arrivati al punto in cui sono di più le persone che guariscono rispetto ai nuovi contagi. Ciò significa che le nostre azioni coordinate sono state corrette e che i cittadini ucraini hanno ascoltato le raccomandazioni delle autorità", ha detto Zelensky. (Rum)