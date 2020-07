Abruzzo: Pescara tra i primissimi comuni in Italia a far partire i progetti Puc

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comune di Pescara dimostra efficacia ed efficienza riuscendo in tempi rapidissimi ad attivare, e quindi a far partire, già dal 17 luglio (come disposto dalla normativa nazionale) i Puc ovvero i Progetti di Utilità Collettiva che i percettori di Reddito di Cittadinanza hanno l'obbligo di effettuare. Tra agosto e settembre le prime 200 persone, firmatarie del 'Patto Sociale' previsto nell'ambito del Reddito di Cittadinanza', svolgeranno il loro 'progetto' di utilità pubblica per temi che stanno a cuore all'Amministrazione quali: l'ambiente, la tutela dei beni comuni, la cultura e l'impegno sociale. Nonostante il lockdown, gli uffici delle Politiche Sociali, con il fondamentale supporto dell'equipe del Rdc, hanno proseguito con il complesso lavoro che sta alla base dell'attivazione dei Puc, realizzando i colloqui in remoto e individuando, con criteri attitudinali e in base alle condizioni psicofisiche, le 'collocazioni' più opportune per i primi 200 partecipanti. Inoltre Pescara non solo è tra i primi Comuni in Italia ad attivare i Puc ma è quello che include il più alto numero di percettori di RdC (fonte Piattaforma Ge.Pi del Ministero delle Politiche Sociali). Proprio l'inclusione è il centro focale di questo innovativo modo di 'sostenere' le persone più fragili ed escluse, attraverso una loro partecipazione attiva alla vita sociale anche quale possibilità di venire a conoscenza di opportunità e accrescere le proprie competenze. Il RDC prevede infatti che i beneficiari della misura economica (erogata dall'INPS) impegnino parte del loro tempo per rendersi utili alla collettività. (segue) (Gru)