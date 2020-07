Bosnia: Tofalo su Srebrenica, è stata una sconfitta per l'intera umanità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il genocidio di Srebrenica è stato una sconfitta per l’umanità intera. La più grave tragedia umana in Europa dopo la seconda guerra mondiale. Lo scrive in una nota il sottosegretario di Stato alla Difesa, Angelo Tofalo, nel 25emo anniversario dell’accaduto. "Affermare i valori di pace, sicurezza e convivenza tra le diversità etniche e religiose, questa è la sfida decisiva della nostra epoca a cui è chiamata a rispondere l’intera comunità internazionale affinché mai più si verifichino simili atrocità”, ha detto Tofalo. (Res)