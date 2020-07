Sicurezza: Lega, eventuali tensioni sociali responsabilità ministro che vuole smontare decreti e tace su taser

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Stefano Candiani e Nicola Molteni, leghisti e sottosegretari all'Interno col ministro Salvini, è "inutile annunciare tensioni sociali in autunno, quando l'immigrazione è già fuori controllo in piena estate dopo un anno di sbarchi senza sosta. Il ministro Lamorgese - proseguono in una nota - si assumerà la responsabilità di eventuali problemi di ordine pubblico: anziché pensare di cancellarli, applichi i Decreti Salvini per difendere i confini e dica una parola sui rallentamenti per dare la pistola elettrica alle Forze dell'Ordine, ennesimo fallimento del governo. Il Viminale è allo sbando e mette l'Italia in pericolo", concludono. (Com)