Cultura: comune Frosinone conferma cartellone eventi estivi, teatro e musica in sicurezza

- Dopo il successo de "La terrazza del Belvedere", con i caratteristici dehors all'interno dell'isola pedonale dal giovedì alla domenica, l'amministrazione di Frosinone, guidata dal sindaco Nicola Ottaviani ha confermato, nel programma dell'estate frusinate, il tradizionale appuntamento con il teatro, arricchendolo di performance musicali e momenti di pura comicità. "Quest'anno, il calendario degli spettacoli teatrali realizzato in collaborazione con Atcl - si legge in una nota - si terrà infatti in piazzale Vittorio Veneto, con inizio alle 21.30 sempre con ingresso rigorosamente gratuito, nel rispetto delle regole di distanziamento sociale". "Per tornare alla normalità - ha dichiarato il sindaco di Frosinone Nicola Ottaviani - non ha senso cancellare completamente la cultura e gli eventi artistici e musicali ormai consolidati, mentre è importante abituarsi a vivere e socializzare in condizioni di sicurezza, che devono mutare le nostre abitudini, senza far arretrare il livello della nostra civiltà". (segue) (Com)