Cultura: comune Frosinone conferma cartellone eventi estivi, teatro e musica in sicurezza (2)

- L'iniziativa, organizzata tramite gli assessorati alla cultura e centro storico (coordinati da Valentina Sementilli e Rossella Testa), con il consigliere delegato ai grandi eventi (Gianpiero Fabrizi), "partirà giovedì 16 luglio con Corrado Tedeschi nello spettacolo teatrale 'Lezioni semiserie pirandelliane. L'uomo dal fiore in bocca'. Venerdì 17 sarà la volta di Sebastiano Somma ne 'Il vecchio e il mare' tratto dal capolavoro immortale di Hemingway. Sabato 18 luglio spazio al duo pianoforte e chitarra di Stefano Spallotta e Marco Attura; musica cantautoriale con Matteo Panetta (direzione artistica Katia Sacchetti). Si ripartirà, poi, giovedì 23 con l'ensemble del conservatorio di Santa Cecilia nel concerto dal titolo 'Quattro chitarre suonano la gioia'; venerdì 24 tornerà il teatro con Debora Caprioglio e la sua 'Callas d'incanto'. Sabato 25 luglio in scena il trio di archi e voce per l'omaggio al Maestro Ennio Morricone; con Demi Laìno (Violino), Silvia dello Russo (Viola), Donato Cedrone (Violoncello) e Simone Ignagni (Voce); direzione artistica Katia Sacchetti. Domenica 26 salirà sul palco Paola Quattrini, mentre giovedì 30 sarà presentata in anteprima la 'Lisistrata' con Marisa Laurito". (segue) (Com)