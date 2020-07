Cultura: comune Frosinone conferma cartellone eventi estivi, teatro e musica in sicurezza (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto cabaret, rispettivamente con Marco Passiglia e Marco Tana; domenica 2 teatro con "Dal Vesuvio al Cupolone" con Sandro Scapicchio e Gino Auriuso. Si proseguirà sabato 8 con lo spettacolo teatrale "Tangentopoli in commedia" con Bebo Storti e Fabrizio Coniglio; giovedì 13 agosto segnerà invece l'atteso ritorno a Frosinone di Stefano Masciarelli. Giovedì 20 cabaret con i Sequestrattori (da Zelig); chiusura venerdì 28 agosto con l'anteprima de "La stranissima coppia" con Patrizia Pellegrino e Manlio Dovì. Ingresso libero con prenotazione obbligatoria allo 0775/2656586 fino alle ore 12 del giorno stesso dello spettacolo, nel rispetto delle norme sanitarie. Il pubblico che avrà effettuato la prenotazione sarà atteso fino a 15 minuti prima dell'inizio degli spettacoli, dando la possibilità dell'ingresso nell'area agli altri spettatori, in caso di assenza, sempre allo scopo di garantire il distanziamento sociale, che non potrà essere inferiore alla misura di un metro. (Com)