- "Assassino comunista si lamenta del menù in carcere? Taci e digiuna, vigliacco". Cosi' su Facebook il leader della Lega Matteo Salvini, commentando il reclamo presentato da Cesare Battisti, ex militante dei Proletari armati per il comunismo detenuto nel carcere di Massama a Oristano, al Tribunale di Sorveglianza, per la scarsa qualità del cibo in carcere.(Rin)