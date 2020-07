India: governatore banca centrale, “economia mostra segni di ritorno alla normalità”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’economia indiana “ha iniziato a mostrare segni di ritorno alla normalità in risposta all’allentamento graduale delle restrizioni” imposte per il contenimento dell’epidemia di coronavirus. Lo ha dichiarato oggi Shaktikanta Das, governatore della Reserve Bank of India (Rbi), la banca centrale, in un discorso pronunciato oggi in occasione di un evento organizzato dalla State Bank of India (Sbi), la più grande banca del paese, a controllo pubblico. Secondo il banchiere centrale, nonostante l’impatto sostanziale della pandemia, il sistema finanziario del paese, compresi tutti i sistemi di pagamento e i mercati finanziari, sta funzionando senza intoppi. Tuttavia, ha avvertito Das, non è ancora chiaro quando le catene di approvvigionamento saranno ripristinate completamente, quanto tempo ci vorrà per normalizzare le condizioni della domanda e quali saranno gli effetti a lungo termine sulla crescita. Per il governatore le priorità del momento sono ripristinare la fiducia, preservare la stabilità finanziaria e rilanciare la crescita. (segue) (Inn)