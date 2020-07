India: governatore banca centrale, “economia mostra segni di ritorno alla normalità” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La pandemia di Covid-19 è senza dubbio la peggiore crisi sanitaria ed economica degli ultimi cento anni in tempo di pace con conseguenze negative senza precedenti per la produzione, il lavoro e il benessere. Ha colpito l’attuale ordine mondiale, le catene del valore globali, i movimenti di manodopera e di capitali in tutto il mondo e, inutile dirlo, le condizioni socioeconomiche di gran parte della popolazione mondiale. La pandemia di Covid-19, forse, rappresenta finora la più grande prova per la solidità e la resilienza del nostro sistema economico e finanziario”, ha premesso Das. Il banchiere ha rivendicato le misure adottate dalla Reserve Bank per proteggere il sistema finanziario e sostenere l’economia reale nell’attuale crisi, misure che “sembrano aver funzionato finora”. (segue) (Inn)